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19 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Patlamanın olduğu yoğun bakım ünitesi böyle görüntülendi

Patlamanın olduğu yoğun bakım ünitesi böyle görüntülendi

cep telefonu görüntüleri yoğun bakımdan çekilmiş görüntüler

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Yoğun Bakım Ünitesi Hastane Cep Telefonu 


- Gaziantep'teki özel bir hastanede meydana gelen yangın sonucu yoğun bakım ünitesi görüntülendi. Gaziantep'teki özel bir hastanede patlamanın meydana geldiği yoğun bakım ünitesi olaydan hemen sonra cep telefonu ile görüntülendi. Patlama ve çıkan yangının ardından 8 kişinin öldüğü Covid-19 yoğun bakım ünitesi ile ilgili görüntüler yaşanan faciayı gözler önüne serdi
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