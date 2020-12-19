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19 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Patlamanın hemen sonrasında itfaiye ekipleri olay yerine böyle gitti

Patlamanın hemen sonrasında itfaiye ekipleri olay yerine böyle gitti

(Güvenlik kamerası)

Yoğun Bakım Ünitesi Hastane Kamera Oksijen 

-itfaiye araçların seyir etmesi

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'te özel bir hastanın Covid-19 yoğun bakım ünitesinde meydana gelen patlamanın hemen sonrasında olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri çevredeki binaların güvenlik kameralarına yansıdıGaziantep'te özel bir hastanenin Covid-19 hastalarının yer aldığı yoğun bakım ünitesinde oksijen cihazının patlaması ve ardından çıkan yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 8 kişinin öldüğü olayın hemen ardından çevre binaların güvenlik kameralarına, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yansıdı.Görüntülerde olayın hemen sonrasında yoğun araç trafiğinin yaşandığı caddede itfaiye araçlarının siren ve lambaları açık bir şekilde seyretmesi yer aldı.
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