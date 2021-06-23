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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Patlamaların yaşandığı yangında 3 otomobil ve 1 iş yeri küle döndü

Patlamaların yaşandığı yangında 3 otomobil ve 1 iş yeri küle döndü

-İtfaiye ekiplerinin iş yerine ve yanan otomobillere müdahalesinden detaylar

Polis İhlas Altın Sağlık Ekipleri Çökme Tehlikesi 

--Yanan iş yerinden detaylar
--Yanan otomobillerden detaylar
--Tahliye edilen bina sakinlerinden detaylar
--Otomobili yanan vatandaştan röportaj
--İş yeri sahiplerinin olay yerinde sinir krizi geçirmesinden detay
--AFAD ekiplerinden detaylar
--Polis ekiplerinden detaylar
--Diğer detaylar

( KAYSERİ - AKTÜEL) KAYSERİ

- Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir binanın altındaki kozmetik malzemeleri bulunan bir iş yerinde çıkan yangında, iş yeri ve etrafında bulunan 3 otomobil küle döndü. Yangında iş yerinde bulunan kozmetik malzemelerin patlama sesleri vatandaşları korkuttu. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Uğurevler Mahallesi 283. Sokak üzerinde bulunan bir binanın altındaki kozmetikçide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında patlamalar meydana gelirken, mahalle sakinleri de korkudan çığlık attı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayrıca binada bir çökme tehlikesi olmasına karşı AFAD ekipleri de olay yerine geldi. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken iş yeri ile beraber etrafında bulunan 3 otomobil kullanılamaz hale geldi. Ayrıca iş yerinin bulunduğu binada da hasar meydana geldi. Bina sakinleri tahliye edilirken, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangının ardından olay yerine gelen iş yeri sahipleri sinir krizi geçirdi. Yangında otomobili küle dönen bina sakinlerinden biri İhlas Haber Ajansına yaptığı açıklamasında, “Yanan araçlardan bir tanesi benim ama canımız sağ olsun çocuklarımızın canı sağ ya ben başka bir şey istemiyorum. Yangının nasıl çıktığına dair bir bilgim yok. Ben bağdaydım, ev yanıyor dediler. Geldim baktım arabam yanmış. Yansın, sağlık olsun. Kimsede bir şey olmasın da herhalde kimsede de bir şey yok. Allah her şeyin hayırlısını versin” ifadelerini kullandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (EK
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