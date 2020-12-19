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19 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Patlamada ölü sayısı 9'a çıktı

Patlamada ölü sayısı 9'a çıktı

arşiv görüntüler

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Yoğun Bakım Ünitesi Hastane Cenaze Oksijen Tüpü Oksijen 


- Gaziantep'teki özel bir hastanede meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında ölü sayısı 9'a çıktı Gaziantep'te sabah saatlerinde özel bir hastanın Covid-19 yoğun bakım ünitesinde oksijen tüpünde meydana gelen patlama ve çıkan yangının ardından 8 kişi ölmüş, 11 kişi de çevredeki hastanelere sevk edilmişti. Hastanelere sevk edilen Covid-19 hastalarından Osman Daşdemir'in de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Yapılan incelemenin ardından Daşdemir'in cenazesinin de Adli Tıp Kurumu'na kaldırılacağı belirtildi.
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