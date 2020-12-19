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19 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Patlamada ölen korona hastalarının cenazeleri adli tıpa getiriliyor

Patlamada ölen korona hastalarının cenazeleri adli tıpa getiriliyor

adli tıptan detay

Yoğun Bakım Ünitesi Hastane Adli Tıp Oksijen Avcılık 

-cenazelerin getirilmesi
-detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'teki özel bir hastanenin Covid-19 yoğun bakım ünitesinde meydana gelen patlama ve yangında ölen 8 kişinin cenazeleri olay yerinde yapılan savcılık incelemelerinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürülüyor.Gaziantep'teki özel bir hastanenin Covid-19 yoğun bakım ünitesinde oksijen cihazının patlaması ve meydana gelen yangın sonucunda ölenlerin cenazeleri hastanede yapılan ilk incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılıyor. Patlamada ölen Nizip Sekili Kasabası eski belediye Başkanı ve Ak Parti İlçe Encümeni Ali Saffet Kanpolat ve 3 kişinin cenazeleri Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirilirken, diğer 4 kişinin de cenazeleri incelemelerin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.Cenazeler Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsi ve işlemlerinin ardından defin edilmek üzere ailelerine teslim edilecek.
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