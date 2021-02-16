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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Patlama sesinin ardından küle döndü

Patlama sesinin ardından küle döndü

alev topuna dönen otomobil

Tahkikat Patlama Sesi 

-itfaiye ekipleri
-farklı açılardan çekilmiş detaylar

( BURSA ) -- Alev alev yanan otomobil kullanılmaz hale geldi BURSA

- Bursa'da patlama sesiyle mahalle dökülen vatandaşlar, otomobilin alev topuna döndüğünü gördü. Alevlere teslim olan otomobil kısa sürede kullanılmaz hale geldi. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Akpınar Mahallesinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, patlama sesiyle sokağa fırlayan vatandaşlar, komşularının otomobilinin alev topuna döndüğünü gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede alevleri söndürse de otomobil kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. (AÇ-
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