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25 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Patlama sesi polis ekiplerini alarma geçirdi

Patlama sesi polis ekiplerini alarma geçirdi

Polis ekiplerinden görüntü

Polis Bild Patlama Sesi Polis Ekipleri 

-Polislerin incelemeleri
-Olay yerinden görüntü
-Polislerin aramaları
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Altınşehir Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezi, yakınlarında gece saatlerinde çıkan patlama sesi, bomba patlaması sanıldı. Polis ekiplerini alarma geçiren olayda her hangi bir patlayıcı maddeyle karşılaşılmadı. Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi Altınşehir Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezi yakınlarında patlama sesi duyan vatandaşlar bir anlık paniğe kapılarak durumu polis ekiplerine bildirdi. Meydana gelen patlama sesi sonrası olay yerine çok sayıda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri patlama sesinin geldiği bölgede incelemelerde bulundu. Boş arazilerde ve bina aralarında aramalar yapan polis ekipleri her hangi bir iz ile karşılaşmadı. Polis ekiplerinin bölgede araştırma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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