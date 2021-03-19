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19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Patlama davasında arar karar duruşması başladı

Patlama davasında arar karar duruşması başladı

Duruşma salonu önü detaylar

( SAKARYA ) SAKARYA

Fabrika Karya Mahkeme Heyeti Havai Fişek Havai Fişek Fabrikası 


- Sakarya'nın Hendek ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği havai fişek fabrikasının patlamasına ilişkin görülen davanın 5’inci gününde ara kararın açıklanması planlanan duruşma başladı.
Hendek ilçesi Yukarıçalıca Mahallesi mevkiinde kurulu havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybederken, 127 kişi yaralanmıştı. Konuya ilişkin davanın 2’nci duruşmasının 5’inci günü, Ferizli ilçesindeki yeni cezaevi kampüsünde bulunan Sakarya Ağır Ceza Mahkemeleri Duruşma Salonu'nda görülmeye başlarken mahkeme heyetinin ara karar vermesi planlanıyor.
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