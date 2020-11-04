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04 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Patenli gençlerin yağışlı havada tehlikeli yolculuğu

Patenli gençlerin yağışlı havada tehlikeli yolculuğu

Patenli çocuklardan görüntü

Kamera Yağışlı Hava Cep Telefonu 

-Araçtan görüntü
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da patenli gençler yağışlı havaya rağmen hayatlarını hiçe sayarak araçların arkasına tutunup ilerledi. Bu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu patenle ilerleyen gençler, bir süre sonra pikabın arkasına tutundu. Yağışlı havaya rağmen canlarını hiçe sayan gençler, araçların arasında ilerlemeye devam etti. Patenli gençler bir süre sonra gözden kaybolurken, bu anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.
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