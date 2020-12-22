Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Patenli gençlerin kamyona tutunarak ilerlemeleri

( İSTANBUL ) - (ÖZEL) İSTANBUL

Kırköy Kamera 


- Bakırköy’de hareket halindeki bir kamyonetin arkasına tutunarak, patenle kayan iki gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı. Bakırköy Rauf Orbay Caddesi’nde 2 patenli genç, trafikte hareket halindeki bir kamyonun arkasına tutunarak ilerledi. Akan trafikte gençlerin tehlikeli yolcuğu yürekleri ağza getirdi. Hem kendi hayatlarını hem de trafiği tehlikeye atan gençlerin ilerleyişi, seyir halindeki bir sürücü tarafından kayda alındı. Kameralara yansıyan görüntülerde gençlerin kamyonun arkasına tutunarak ilerledikleri görülüyor. (YM-HK-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement