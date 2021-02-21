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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Patenli gençlerin tehlikeli oyunu kamerada

Patenli gençlerin tehlikeli oyunu kamerada

Patenci gençlerin görüntüsü

( ANKARA ) ANKARA

Tehlikeli Oyun Belediye Otobüsü Kamera Cep Telefonu Grup Genç 


- Sincan Ayaş Caddesi’nde patenli bir grup gencin otobüsün arkasına takılarak hayatlarını tehlikeye atması cep telefonu kamerasına yansıdı. Ankara'nın Sincan ilçesi Ayaş Caddesi üzerinde bir grup genç, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen patenleri ile yolda kaymaya başladı.
Hareket halindeki belediye otobüsünün arkasına takılan patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu yapması kameralara yansıdı.
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