Patenli gençlerin tehlikeli oyunu kamerada



- Sincan Ayaş Caddesi’nde patenli bir grup gencin otobüsün arkasına takılarak hayatlarını tehlikeye atması cep telefonu kamerasına yansıdı. Ankara'nın Sincan ilçesi Ayaş Caddesi üzerinde bir grup genç, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen patenleri ile yolda kaymaya başladı.

Hareket halindeki belediye otobüsünün arkasına takılan patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu yapması kameralara yansıdı.



loading...