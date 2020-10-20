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20 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Patenli gençler hayatlarını tehlikeye atıp kamyonun arkasında ilerlediler

Patenli gençler hayatlarını tehlikeye atıp kamyonun arkasında ilerlediler

Cep telefonu kamerasından detay

Yük Kamyonu Kamera Cep Telefonu 

-Patenli gençlerin yük kamyona tutulmasından detay
-Pantenli gençlerin yoğun trafikteki tehlikeli yolculuğundan detay
-Genel detaylar

( BATMAN ) - BATMAN

- Batman'da bir grup patenli genç, hayatlarını tehlikeye atarak yük kamyonun arkasına tutunup yoğun trafikte ilerledi. Bu anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Batman Diyarbakır karayolunda kaydedilen görüntüde patenli gençlerin, araç yoğunluğuna aldırmadan briket yüklü kamyonuna tutunarak hayatlarını tehlikeye atıp ilerlediği görüldü.
Yoğun trafiğe aldırmadan bir süre kamyona tutunarak ilerleyen gençler, daha sonra gözden kayboldu. Patenli gençlerin hayatlarını tehlikeye atarak sürdürdüğü yolculuk, yürekleri ağızlara getirdi. (OA-YRT-
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