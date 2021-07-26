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Patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
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26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

Patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

-patenli gencin tehlikeli yolculuğu

( SİVAS )- Sivas’ta seyir halindeki kamyonet arkasına tutunarak ilerleyen patenli bir genç, ölüme meydan okudu SİVAS

Kamera Cep Telefonu 


- Sivas’ta seyir halindeki kamyonetin arkasına tutunarak ilerleyen patenli bir genç, ölüme meydan okudu. Sivas’ta akan trafikte seyir halinde olan kamyonete tutunan patenli bir genç arkadan gelen bir araçtaki vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Akan trafiğe aldırış etmeden yolculuğuna devam eden genç yürekleri ağıza getirdi. Adeta ölüme davetiye çıkaran genç kendi canını hiçe sayarken trafiği de tehlikeye düşürdü. (MTV-OE-
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