Patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada



- Ankara'da patenli bir gencin otomobile tutunarak yaptığı yolculuk görenlerin yüreğini ağzına getirdi. Ankara'nın Sincan ilçesinde hızla giden bir otomobile tutunan patenli bir genç arkadan gelen bir araçtaki vatandaşlar tarafından görüntülendi. Adeta ölüme davetiye çıkaran genç tehlikeye aldırmadan uzun süre yolculuğunu sürdürdü.

