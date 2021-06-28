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28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

Patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

Patenli gencin yolculuğu

( ANKARA ) ANKARA

Kamera 


- Ankara'da patenli bir gencin otomobile tutunarak yaptığı yolculuk görenlerin yüreğini ağzına getirdi. Ankara'nın Sincan ilçesinde hızla giden bir otomobile tutunan patenli bir genç arkadan gelen bir araçtaki vatandaşlar tarafından görüntülendi. Adeta ölüme davetiye çıkaran genç tehlikeye aldırmadan uzun süre yolculuğunu sürdürdü.
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