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14 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Patenli gencin tehlikeli yolcuğu kamerada

Patenli gencin tehlikeli yolcuğu kamerada

Patenli sürücünün kamyonetin arkasına yapışması

Kamera Kırmızı Işık Cep Telefonu 

-Arkadan gelen diğer patenli ile otomobillerin arasından geçmeleri (cep telefonu)

( KONYA ) - KONYA

- Konya’da seyir halindeki kamyonetin arkasına tutunarak trafiğin yoğun olduğu caddede araçların arasından giden patenli genç ve arkadan gelen patenli arkadaşı adete tehlikeye davetiye çıkardı. Olay, merkez Selçuklu ilçesi Alaaddin Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, patenli bir gencin araç trafiğinin yoğun olduğu saatlerde kamyonetin arkasına tutunarak yolculuk etmesi tehlikeliye davetiye çıkardı. Patenli gencin kamyonete tutarak yaptığı yolculuğu gören diğer sürücülerin bazıları korna çalarak gence tepki gösterdi. Sürücülerin tepkilerine karşılık el sallayan patenli genç, daha sonra araçların kırmızı ışıkta beklemeye başlaması üzerine arkadan gelen başka bir patenli bir arkadaşıyla birlikte gözden kayboldu. Patenli gencin tehlikeli yolculuğu ise diğer araçtaki yolcular tarafından cep telefonuna kaydedildi. (RÇ-AH-
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