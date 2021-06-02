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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Patenli gencin otobüs arkasındaki tehlikeli yolculuğu kamerada

Patenli gencin otobüs arkasındaki tehlikeli yolculuğu kamerada

Cep telefonu kamerası

Toplu Taşıma Kamera Cep Telefonu Tehlikeli Yolculuk 

-gencin otobüs arkasına takılması
-trafik
-otobüs

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Pendik’te seyir halindeki toplu taşıma otobüsüne tutunarak ilerleyen patenli gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik Çamçeşme Mahallesi yan yol üzerinde öğlen saatlerinde meydana geldi. Patenli bir genç, trafikte seyir halinde olan toplu taşıma otobüsünün motor bölümünün açma halkasına tutunarak ilerledi. Otobüsün farklı bir caddeye dönüş yaptığı esnada dahi araca tutunmaya devam eden genç, bir süre sonra gözden kayboldu. Yaşanan tehlikeli yolculuk vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, paten süren bir gencin otobüsün arkasına tutunarak ilerlediği görülüyor.
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