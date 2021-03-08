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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Patenle araç arkasında tehlikeli yolculuk

Patenle araç arkasında tehlikeli yolculuk

-PATENLİ GENÇLERİN ARACIN ARKASINDA YOLCULUĞU

( BURSA ) BURSA

Kamera Ölüm Tehlikesi Cep Telefonu Tehlikeli Yolculuk 


- Bursa'da bir grup patenli genç, aracın arkasına tutunarak tehlikeli şekilde yolculuk yaptı. Patenli gençler kendilerini tehlikeye atmaya devam ediyor. Yıldırım ilçesinde bir grup patenli genç, ölüm tehlikesine aldırmayıp, tutundukları otobüsün arkasında uzun süre yolculuk yaptı. Trafikte gençlerin tehlikeli yolculuğunu ise vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydetti.
(BRK-MŞ)
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