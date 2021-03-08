Patenle araç arkasında tehlikeli yolculuk



- Bursa'da bir grup patenli genç, aracın arkasına tutunarak tehlikeli şekilde yolculuk yaptı. Patenli gençler kendilerini tehlikeye atmaya devam ediyor. Yıldırım ilçesinde bir grup patenli genç, ölüm tehlikesine aldırmayıp, tutundukları otobüsün arkasında uzun süre yolculuk yaptı. Trafikte gençlerin tehlikeli yolculuğunu ise vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydetti.

(BRK-MŞ)



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