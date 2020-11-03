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03 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Patenci gençler tırın arkasındaki tehlikeli yolculuğu amatör kamerada

Patenci gençler tırın arkasındaki tehlikeli yolculuğu amatör kamerada

Patencilerin tırın arkasına tutunarak yolculuk etmesi

Amatör Kamera Kamera Sigara Amatör Irak 

-Patencinin tek eliyle sigara içmesi
-Tırın durması
-Pantencilerin tırı bırakarak devam etmesi ve şoföre el sallamaları

( KOCAELİ ) -- Tırın arkasına tutunarak giden patenli gençler canlarını tehlikeliye attı KOCAELİ

- Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir grup patenci genç, canlarını hiçe sayarak seyir halindeki tırın arkasına tutunup dakikalarca yolculuk yaptılar. Gençlerin tehlikeli yolcuğu ise amatör kamera ile görüntülendi. Olay Kocaeli’nin Darıca ilçesi Eskihisar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, paten süren 4 genç, daha hızlı yolculuk yapabilmek için kendilerine tehlikeli bir yöntem seçti. Seyir halinde bulunan bir tırın arkasına tutunan gençler, hem kendilerini hem de trafiği tehlikeye soktu. Adeta ölüme meydan okuyan gençlerin bu tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirirken, o anlar ise başka bir araçta bulunan vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, gençlerden birinin yolculuk esnasında tek eliyle tutunarak, diğer eliyle de sigara içtikleri görülüyor. Gençlerin yolculuk esnasındaki sakin tavırları da dikkat çekiyor. Uzun süre bu şekilde yolculuk eden gençler, Darıca merkezin yakınlarında tırın durmasıyla ellerini bırakarak yollarına patenleriyle devam ediyor. Gençler, tırı bıraktıktan sonra ise arkasına takıldıkları tırın sürücüsüne de el sallamayı ihmal etmiyor. (MU-GY-
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