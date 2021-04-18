Patates soğanı CHP belediyesi dağıtıyor



- İstanbul Mecidiyeköy’de CHP'li Şişli Belediyesine ait araçtan vatandaşlara patates ve soğan dağıtıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile patates ve soğan üreticisine destek olmak amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından alınan ürünler ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz dağıtılmaya başlanmıştı. Bu durum bazı kesimler tarafından eleştirilirken, üreticiye destek ve vatandaşa yardım için yapılan çalışma çok olumlu karşılanmıştı. Bu tartışmalar devam ederken dün CHP'li Şişli Belediyesi tarafından vatandaşlara patates dağıtıldığını gösteren görüntüler ortaya çıktı. Belediyeye ait araçtan patates ve soğan almak isteyen vatandaşların sıraya girerek kuyruk oluşturduğu ve dağıtım yapıldığı kameralara yansıdı. (ME-DK-Y)



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