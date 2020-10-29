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29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Patara Antik Kenti açıklarında çıkan hortum kamerada

Patara Antik Kenti açıklarında çıkan hortum kamerada

Denizdeki hortum anı

Girdap Kamera Cep Telefonu 

-cep telefonu görüntüsü

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’nın Kaş ilçesi Parata Antik Kenti açıklarında hortum görüntülendi. Patara Antik Kenti açıklarında bu sabah saatlerinde çıkan hortum, vatandaşların cep telefonuyla kaydedildi. Kıyıdan oldukça uzak bölgede çıkan hortum, görenleri ürküttü. Denizin üzerinde bir süre bekleyen hortum, denizde büyük bir girdap oluşturdu.
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