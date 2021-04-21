Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Pastanedeki kavgayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

Pastanedeki kavgayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

Polis aracından inmeleri

Adli Kontrol Kamera Irak Trol 

-Adliyeye girişleri
-Adliye görüntüsü
-Arşiv görüntüler

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da bir pastanede iş yeri sahiplerinin darp edilmesi ve 1 kişinin bıçakla yaralanması olayıyla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi Barış Bulvarı üzerinde 4 gün önce saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, İ.K.'ye ait pastaneye gelen şahıslar önce araçlarının kaza yaptığını, daha sonra da tatlı alacaklarını söyledi.

Güvelik kamera görüntülerine göre, iş yeri sahibi İ.K. ve 2 oğluna yumruklarla saldıran kimliği belirsiz şahıslar ortalığı savaş alanına çevirdi. Oğulları ve kendisi darp edilen İ.K. bu sırada eline geçirdiği bıçak ile saldırganlardan A.K.'yı (23) bıçakla sırtından yaraladı. Saldırganlar iş yerinden dışarı çıkan İ.K.'nin üzerine araç sürüp kaçtı. Polis olayla ilgili bıçaklanan A.K. ile yanında bulunan E.E.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. İlyasköy Polis Merkezi'ne teslim edilen 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren A.K. tutuklanması talebiyle, E.E.S. ise adli kontrol şartıyla nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.K. kendini savunarak, "Olay günü biz tatlı aldık ve dükkanın önünde yemeye başladık. Pastane sahibi yanımıza gelip bizimle ukala bir şekilde konuştu ve hakaret etti. Ben de kendimi tutamayarak tokat attım. Sonrasında yanımızda bulunan İ.Y. dükkana girip benim adıma özür diledi. Daha sonra pastane sahibi yanımıza geldi. Aramızda kavga çıktı. Olay esnasında ben de sırtımdan bıçaklandım. Davacı ve şikayetçiyim" dedi.
Nöbetçi mahkeme A.K. ve E.E.S.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. (MAY-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement