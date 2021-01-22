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22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
- Pastacı çırakları Çankaya’da yetişiyor

- Pastacı çırakları Çankaya’da yetişiyor

Eğitimden görüntü

( ANKARA ) - Pastacı çırakları çankaya’da yetişiyor ANKARA

Siyer Irak 


- Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Çankaya Evi'nin en popüler kurslarından biri olan "Pastacı Çırağı Kursu", meslek sahibi olma imkanı sunuyor. Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi içerisinde yer alan Zübeyde Hanım Çankaya Evi’nin "Pastacı Çırağı Kursu" meslek sahibi imkanı sunuyor. Pandemi dönemi olmasına rağmen ilgi gören kurs sayesinde katılımcılar meslek edinmenin yanı sıra lezzetli pasta üretmenin de keyfini yaşıyor. 120 saat eğitim Pastacı Çırağı kursu, Zübeyde Hanım Çankaya Evinin tam donanımlı mutfak bölümünde gerçekleştiriliyor. Kursiyerler 120 saatlik eğitim sonunda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen sertifikaya da sahip oluyor.
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