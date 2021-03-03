Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Paşinyan parlamentoya geldi, muhalifler dışarıda toplandı

- Paşinyan parlamentoya geldi, muhalifler dışarıda toplandı

Paşinyan’ın konvoyunun parlamentoya girme anlarından detaylar

Muhalifler Keskin Nişancı Yakın Koruma Parlamento Muhalefet 

-Parlamento çevresinde alınan önlemlerden detaylar
-Keskin nişancılardan detaylar

( ERİVAN ) ERİVAN

- Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, konuşma yapmak üzere parlamentoya girerken, muhalefet üyeleri de dışarıda toplandı. Paşinyan, keskin nişancılar ve yüzlerce polis tarafından korundu. Ermenistan'da geçtiğimiz hafta ordunun Başbakan Nikol Paşinyan'a istifa etmesi yönünde talepte bulunmasının ardından yaşanan siyasi kriz giderek derinleşiyor. Paşinyan, başkent Erivan'da konuşma yapmak üzere parlamentoya geldiği sırada muhalefet üyeleri de bina önünde toplandı. 1 haftadır parlamentonun önündeki Mareşal Bağramyan Caddesi’ni trafiğe kapatarak Paşinyan’ın istifası için nöbet tutan yüzlerce kişi, Paşinyan’ın parlamentoda konuşma yapacağını öğrenince yeniden bir araya geldi. Muhalefet liderleri parlamento çevresine kurulan platform üzerinden Paşinyan’a eleştirilerde bulunurken, yüzlerce polis de parlamento dışında güvenlik önlemleri aldı. Parlamento içerisine ve yüksek noktalara ise Paşinyan’ın yakın korumaları ve keskin nişancılar konuşlandırıldı. Sarkisyan, Genelkurmay Başkanı Gasparyan ile görüştü Erivan’da gerilimin had safhaya çıktığı saatlerde ise Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Nikol Paşinyan’ın 2 kez görevden alınmasına yönelik kararname imzaladığı Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye dair Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Sarkisyan’ın ülkedeki siyasi krizin sonlanmasını umduğu ifade edildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Tamamen yerli.. Bin metreye tam isabetTamamen yerli.. Bin metreye tam isabet
Suriye'deki İç SavaşSuriye'deki İç Savaş
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Kan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu AçıklayamadıKan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu Açıklayamadı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı