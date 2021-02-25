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25 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Paşinyan: “Ermenistan ordusunun işleyişiyle ilgili köklü bir değişiklik için reform paketi hazırlıklarına başlıyoruz” - Ordunun istifasını istediği Paşinyan destekçilerini meydanlara davet etti

- Paşinyan: “Ermenistan ordusunun işleyişiyle ilgili köklü bir değişiklik için reform paketi hazırlıklarına başlıyoruz” - Ordunun istifasını istediği Paşinyan destekçilerini meydanlara davet etti

Paşinyan’ın açıklamalarından detaylar

( ERİVAN ) - Paşinyan: “Ermenistan ordusunun işleyişiyle ilgili köklü bir değişiklik için reform paketi hazırlıklarına başlıyoruz”- Ordunun istifasını istediği Paşinyan destekçilerini meydanlara davet etti ERİVAN

Sosyal Medya Canlı Yayın Genelkurmay Başkanı Darbe Girişimi Savunma Bakanı 


- Ermenistan ordusunun istifasını istediği Başbakan Nikol Paşinyan, yeni bir savunma bakanı, genelkurmay başkanı ve genelkurmay birinci başkan yardımcısının atanması için hazırlık yapıldığını duyurarak, “Ermenistan ordusunun işleyişiyle ilgili köklü bir değişiklik için reform paketi hazırlıklarına başlıyoruz” dedi.
Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ile 44 gün süren savaşta ağır yenilgiye uğrayan Ermenistan'da sular durulmazken, Ermenistan ordusu yayımladığı bildiri ile Başbakan Nikol Paşinyan'ın ve hükümetin istifasını istedi. Gece saatlerinde Ermenistan Genelkurmay Başkan Yardımcısını görevden alan Paşinyan, ordudan gelen darbe sinyali üzerine sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak halka seslendi. Paşinyan, ordunun siyasete el attığını ve söz konusu durumun bir darbe girişimi olduğunu söyleyerek orduda Genelkurmay Başkanı dahil birçok kişiyi görevden aldığını açıkladı.
Paşinyan, “Bugün Genelkurmay Başkanı ve Birinci Yardımcısını görevden aldığıma dair kararnameyi imzaladım. Yeni bir savunma bakanı, genelkurmay başkanı ve genelkurmay birinci başkan yardımcısının atanması için hazırlık yapılıyor” diye konuştu.
Ordunun tutumunun kabul edilemez olduğunu ifade eden Paşinyan, “Ermenistan ordusunun işleyişiyle ilgili köklü bir değişiklik için reform paketi hazırlıklarına başlıyoruz” dedi.
Ermeni ordusunun siyasetten uzak durması gerektiğini ifade eden Paşinyan kendi taraftarlarına da mesaj vererek, “Ermenistan’ın demokrasisi için tüm Ermenistan halkını Cumhuriyet Meydanı’na çağırıyorum” şeklinde konuştu.
Paşinyan, açıklamasının ardından sosyal medya hesabından yeni bir mesaj yayınlayarak, “Saat 16.00’da Cumhuriyet Meydanı’nda olacağım. O zamana kadar herkesi meydana bekliyorum. Şu anda polis ve diğer kolluk kuvvetleri alanın güvenliğini sağlamaya başladı” dedi.

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