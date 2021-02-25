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25 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Paşinyan: “Darbe girişimi engellendi” - Paşinyan meydanlara çağırdığı destekçilerinin yanında

- Paşinyan: “Darbe girişimi engellendi” - Paşinyan meydanlara çağırdığı destekçilerinin yanında

Paşinyan meydandaki destekçilerinin yanında

( ERİVAN ) - Paşinyan: “Darbe girişimi engellendi”- Paşinyan meydanlara çağırdığı destekçilerinin yanında ERİVAN

Muhalifler Çatışma Darbe Girişimi Başkent Hükümet 


- Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ordunun istifa çağrısının ardından meydanlara çağırdığı destekçileri ile Savunma Bakanlığı binasının bulunduğu Cumhuriyet Meydanı’nda buluştu ve destekçilerine seslenerek, “Darbe girişimi engellendi” dedi.
Ermanistan'ın Dağlık Karabağ’daki hezimetinin ardından başkent Erivan’da başlayan kriz, bugün ordunun Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümetin istifasını istemesi ile derinleşti. Paşinyan’ın, ordunun ifadelerinin “darbe girişimi” olduğunu belirterek, destekçilerini Cumhuriyet Meydanı’na çağırmasına kayıtsız kalmayan yüzlerce kişi, Erivan’daki Cumhuriyet Meydanı’na akın etti. Paşinyan, çağrısı üzerine Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı binasının bulunduğu Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan destekçileriyle buluştu. Paşinyan, meydandaki destekçileri eşliğinde yürüyüşe başlarken, yürüyüş sırasında destekçilerine megafonla seslendi. Darbe girişiminin engellendiğini belirten Paşinyan, “Ermenistan içinde herhangi bir düşmanımız yok. Ermeni ordusu bana bağlı. Durum gergin, çatışmaları önlemek için anlaşmamız gerekiyor. Darbe girişiminin ordunun duygusal bir tepkisi olduğunu düşünüyorum, durumu kontrol ediyoruz” dedi.
Paşinyan, polisin halkın güvenliğini sağlayacağını vurgulayarak, “Halkın egemenliğinin korunmasını istiyorum, ben halkım için mücadele ediyorum” ifadelerini kullandı. "Ordunun açıklamasının duygusal bir tepki olduğunu düşünüyorum, durumu kontrol ediyoruz" ifadelerini kullandı. Paşinyan destekçilerinin gösterisi ile aynı anda muhaliflerin de opera binası önünde yerel saatle 15.00’te toplanarak, karşı gösteri gerçekleştirmesi bekleniyor.
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