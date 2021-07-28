Parmakları demir kapıya sıkışan kadını itfaiye kurtardı

-Parmakları sıkışan kadının kurtarılması -İtfaiye ekiplerinin çalışması -Genel detay ve görüntüler
( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA
- Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde parmağı demir kapıya sıkışan kadını itfaiye ekipleri kurtardı. Edinilen bilgiye göre olay, Akçakale ilçesinde meydana geldi. Evinin dış kapısına parmakları sıkışan Meryem T.'nin yakınları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası Meryem T.'nin sıkışan parmakları, kapı arasından kurtarıldı. Meryem T., 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (BB-SD-
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