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Parmakları demir kapıya sıkışan kadını itfaiye kurtardı
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Parmakları demir kapıya sıkışan kadını itfaiye kurtardı

Parmakları demir kapıya sıkışan kadını itfaiye kurtardı

itfaiye ekiplerinin parmak kurtarma detayları

Parmak İlk Müdahale Bild Çakal 

-Parmakları sıkışan kadının kurtarılması
-İtfaiye ekiplerinin çalışması
-Genel detay ve görüntüler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde parmağı demir kapıya sıkışan kadını itfaiye ekipleri kurtardı. Edinilen bilgiye göre olay, Akçakale ilçesinde meydana geldi. Evinin dış kapısına parmakları sıkışan Meryem T.'nin yakınları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası Meryem T.'nin sıkışan parmakları, kapı arasından kurtarıldı. Meryem T., 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (BB-SD-
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