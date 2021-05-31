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31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Parmağı somun anahtarına sıkışan çocuğun imdadına itfaiye ekipleri yetişti

Parmağı somun anahtarına sıkışan çocuğun imdadına itfaiye ekipleri yetişti

Parmağı somun anahtarına sıkışan çocuktan görüntü

Acil Servis Hastane Sağlık Ekipleri 

-İtfaiye ekiplerinin çalışmasından görüntü
-detay görüntü

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt’te 10 yaşındaki çocuğun somun anahtarına sıkışan parmağı, itfaiye ekipleri tarafından yapılan 1 saatlik çalışma sonucu çıkarıldı.Siirt’in Baykan ilçe merkezinde oyun oynayan 10 yaşındaki Ali Gülyeşil'in parmağı somun anahtarına sıkıştı. Sıkışan parmağı bir türlü çıkaramayan yakınlarının haber vermesi ile olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye götürülen Gülyeşil’in parmağını somun anahtarından çıkaramayan hastane görevlileri, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Hastaneye gelen itfaiye ekipleri, burada yaptıkları 1 saatlik çalışma sonrası Gülyeşil’in parmağını sıkıştığı yerden çıkardı. Küçük çocuk daha sonra hastanenin acil servisinde parmağı sarıldıktan sonra eve gönderildi.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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