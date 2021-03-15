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15 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Parkta oynarken yüksekten düştü

Parkta oynarken yüksekten düştü

Yaralının hastaneye getirilmesi

İlk Müdahale Hastane Kız Çocuğu Sağlık Ekipleri Irak 

-Hastaneden detay

( ZONGULDAK ) - ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde parkta oynayan bir çocuk yüksekten düştü. Edinilen bilgiye göre; olay, saat 11.55'te ilçeye bağlı Kızılca Ortaokulu'nda meydana geldi. İddialara göre; okulun bahçesindeki parkta oynayan Ayla Ö., kaydıraktan düştü. Çocuğun düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kız çocuğuna ilk müdahaleyi yaparak ambulans ile Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ayla Ö.'in durumunun iyi olduğu öğrenildi. (İYA-OA-
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