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31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Parkta genç kızı darp eden şüpheli ve arkadaşı yakalandı

Parkta genç kızı darp eden şüpheli ve arkadaşı yakalandı

Çocuk Şube Müdürlüğü tabelasından detay

Sosyal Medya Genç Kız Polis Akalan Polis Ekipleri 

-Kızların çıkarılmasından detay
-aracın gidişinden detay

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük’te bir genç kızı darp eden şüpheli ile arkadaşı gözaltına alındı.Yenimahalle Mahallesi’nde S.D. isimli genç kızın darp edildiği görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından polis ekipleri inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda S.D.’yi saçından sürükleyerek tekme tokat döven S.A. isimli kız ile yanında bulunan kızlardan biri yakalanarak gözaltına alındı. 18 yaşından küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürülen iki kız işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.
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