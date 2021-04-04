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04 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Parkta bıçaklı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki genç hastanelik oldu

Parkta bıçaklı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki genç hastanelik oldu

Yaralı gencin ambulanstan indirilmesi

Acil Servis Hastane Bıçaklı Saldırı 112 Acil Servis Saldırı 

-Sedye ile hastaneye taşınması
-Hastanede polislere olayı anlatması
-Sağlık ekiplerinin müdahalesi
-Hastanenin dış görüntüsü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da parkta bıçaklı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki genç hastanelik oldu. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki K.F., parkta bıçaklı saldırıya uğrayarak sol bacağından yaralandı. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan K.F. tedavi altına alındı. K.F. kendisine tanımadığı 5 kişinin saldırdığını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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