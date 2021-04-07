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07 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Parkta ayağı demirlerin arasına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Parkta ayağı demirlerin arasına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

-Çocuk ayağı sıkıştığı demirlerin üzerinde itfaiye ve sağlık ekipleri başında

Acil Servis Güvenlik Önlemi 112 Acil Servis Sağlık Ekipleri Irak 

--Sedyeye alınarak ambulansa götürülmesi
--Olay yerinde itfaiye ve ambulans
--Parka olayı gören çocukların konuşması
-- İtfaiye ekibince zıp zıp tramboline bant çekilerek güvenlik önlemi alınması

( SAMSUN -ÖZEL) SAMSUN

- Samsun’un Bafra ilçesinde parkta atıl bırakılan zıp zıp trambolin üzerinde oynarken ayağı demirlerin arasına sıkışan 12 yaşındaki çocuğun imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Olay, Adnan Menderes Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte Adnan Menderes Parkı'na gelen 12 yaşındaki Meret Ali Cüre, parkta atıl bırakılan zıp zıp trambolinin üzerinde koşarken ayağı demirlerin arasına girerek sıkıştı. Çocuğun annesine bağırması üzere parkta bulunan annesi ve babası itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri çocuğun ayağının sıkıştığı bölümü keserek bulunduğu yerden kurtardı. Kurtarılan çocuk, 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Atıl durumda bulunan zıp zıp trambolin itfaiye ekiplerince bant ekilerek güvenlik önlemi alındı. Parkta olayı gören çocuklar ise "Koşarken birden ayağı sıkıştı. Sonra da kanamaya başladı.
İtfaiyeye haber verildi" dedi.
(ŞU-SLH-
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