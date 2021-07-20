Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
Parkta alkol alırken ateş yakan şahıs kendini yaktı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Parkta alkol alırken ateş yakan şahıs kendini yaktı

Parkta alkol alırken ateş yakan şahıs kendini yaktı

Olay yerinden detay

Acil Servis İlk Müdahale Alkol 112 Acil Servis Sağlık Ekipleri 

-Vatandaşın konuşması
-Yanan şahısın acil servisten çıkışı ve ambulansa alınışı
-Ambulansın hareket edişi

( SAMSUN -ÖZEL) SAMSUN

- Samsun’un Bafra ilçesinde parkta alkol alırken ateş yakan şahıs yanlışlıkla kendini yakarak ağır yaralandı. Olay, Alpaslan Mahallesi Kırlangıç Sokak'ta bulunan parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta alkol alan Soner B. (31) tutuşan otları söndürmek isterken alevler üzerine sıçradı. Yanmaya başlayan Soner B. kendini yola attı. Yanan şahsı gören bir gencin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri şahsa ve tutuşan otlara müdahale ederek söndürdü. Tüm vücudu yanan şahıs 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardın Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
İlgili Foto Galeriler
Kilis'e Suriye'den Roket AtıldıKilis'e Suriye'den Roket Atıldı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı