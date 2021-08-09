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Parke fabrikasında yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi
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9 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Parke fabrikasında yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi

Parke fabrikasında yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi

- Dumanlar detay

Fabrika Yangın 

-- Ekiplerin müdahalesi
-- Olay yeri detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan bir parke fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Uzuntarla Mahallesi D100 Karayolu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan bir parke fabrikasında yangın çıktı. Çıkan dumanlar gök yüzünü kaplarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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