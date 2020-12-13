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13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Parka geldi, 'kısıtlamadan haberim yok' dedi

Parka geldi, 'kısıtlamadan haberim yok' dedi

Kadının parkta durması

Polis Aracı Polis Cep Telefonu Trol 

-Polisin kadını sorgulaması
-Kadına maske verilmesi
-Kadının kısıtlamadan haberinin olmadığını söylemesi
-Kadının götürülmesi
-Bir şahsın bu anlara cep telefonu ile çekmesi

( ADANA -ÖZEL) Parka geldi, "kısıtlamadan haberim yok" dedi- Adana’da polisin parkta otururken bulduğu ve maskesi olmayan kadın kısıtlamadan haberinin olmadığını söyledi ADANA

- Adana’da polisin parkta otururken bulduğu ve maske takmayan kadın “kısıtlamadan haberim yok” dedi.
Edinilen bilgiye göre, yeni tip korona virüs nedeniyle cuma günü akşam başlayan ve pazartesi sabah bitecek olan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli ekipler parkları kontrole çıktı. Polisler Şehitler Parkı'na geldiğinde bir kadının oturduğunu gördü. Polis, kadının kimliğini isteyerek önce GBT kontrolü yaptı. İsminin Didem Şengül (49) olduğu belirlenen ve maskesi de olmayan kadın, “kısıtlamadan haberim yok” dedi.
Bunun üzerine polis kadına önce maske verip takmasına yardımcı oldu. Daha sonra da evinin adresini sorup polis aracıyla evine kadar götürdü.Bu sırada kısıtlamadan dolayı evlerinin balkonunda oturan bir erkek şahsın ise bu anları cep telefonuyla görüntülemesi dikkat çekti.
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