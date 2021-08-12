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Park halindeyken yanan midibüse ilk müdahaleyi vatandaş yaptı
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12 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Park halindeyken yanan midibüse ilk müdahaleyi vatandaş yaptı

Park halindeyken yanan midibüse ilk müdahaleyi vatandaş yaptı

Ekiplerin gelişinden görüntü

İlk Müdahale Söndürme Tüpü Yangın Polis Ekipleri Yangına Müdahale 

-vatandaşların söndürmesinden görüntü
-Çalışmalardan görüntü
-detaylar

( DENİZLİ ) - DENİZLİ

- Denizli’de park halindeki midibüste çıkan yangın vatandaşların erken müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangın, Pelitlibağ Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halindeki 20 S 1015 plakalı midibüsten bir anda dumanlar yükselmeye başladı.
Yükselen dumanlar yerini alevlere bırakırken, vatandaşlar ellerine aldığı yangın söndürme tüpü ile yangına müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler alevleri söndürerek kısa sürede kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarını gerçekleştirildiği midibüs, vatandaşların erken müdahalesiyle kül olmaktan kurtarıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (EEP-MB-Y)
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