Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Park halindeyken alev aldı, esnaf ve itfaiye tarafından söndürüldü

Park halindeyken alev aldı, esnaf ve itfaiye tarafından söndürüldü

İtfaiyenin araç başına gelmesi

Yangın Tüpü 

-Araç sahibi ile aracın kaputunun açılması ve aracın tekrar alev alması
-İtfaiyenin müdahalesi
-Duyarlı vatandaş ile röportaj
-Detaylar

( BURDUR ) BURDUR

- Burdur'da park halindeyken motor kısmından alev alan araç, çevredeki esnaf ve itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Burdur Şehir Merkezi Gazi Caddesi üzerinde Musa Akbaşlı kendine ait 15 AAD 606 plakalı hususi aracını park edip çarşıya gitti. Bir süre sonra park halindeki araç birden alev aldı. Dükkanın önündeki aracın yandığını fark eden esnaf Sinan Arslan, yangın tüpünü alıp yanan aracın kaputundan dışarı çıkan alevleri söndürdü. İhbarını alan itfaiye ekipleri yanan aracın başına geldiklerinde araç sahibi Musa Akbaş da aracının başına gelip motor kaputunu acınca alevler tekrar alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında park halindeki araç yanmaktan kurtuldu. Aracın yandığını görünce yangın tüpünü alıp koştuğunu söyleyen duyarlı esnaf Sinan Arslan, "Vatandaşlık görevimizi yaptık, yapmam gerekeni yaptık. Söndürme çalışması yaparken araç kilitli olduğu için kaputu açamadık" dedi.
Aracın motor kısmında maddi hasar oluştu.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Belgrad Ormanı Doldu Taştı!Belgrad Ormanı Doldu Taştı!
Atatürk'ün Bilinmeyen FotoğraflarıAtatürk'ün Bilinmeyen Fotoğrafları
Türkiyeyi Yıkan 17 Ağustos Depreminin Acı GörüntüleriTürkiyeyi Yıkan 17 Ağustos Depreminin Acı Görüntüleri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı