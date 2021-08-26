Park halindeki yolcu otobüsünün freni boşaldı: Ortalığı savaş alanına çevirdi

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Aracın kırdığı elektrik direkleri

-Röportaj



( ERZURUM ) ERZURUM



- Erzurum’da park halindeki yolcu otobüsünün freni boşalması sonucu 600 metre sürüklendi. Boş otobüs önüne ne kattıysa götürdü. Kazada herhangi bir can kaybı yaşanmazken 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Edinilen bilgilere göre olay bugün 19.45 sıralarında Yakutiye ilçesine bağlı Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesinde meydana geldi. Esadaş firmasına bağlı yolcu otobüsünün şoförü olan H.N. otobüsü evinin önüne park etti. 10 dakika sonra park halindeki otobüs freni boşalması sonucu 600 metre sürüklenerek market duvarına çarparak durdu. Yolcu otobüsü sürüklendiği esnada kaldırım duvarlarına vurduktan sonra önüne kattığı elektrik direklerini söktü. Ardından hızla ilerleyen otobüs karşıdan karşıya geçmekte olan B.Y. isimli kadını teğet geçerek market ve eczanenin bulunduğu bina duvarına çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan B.Y. olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan itfaiye ekipleri otobüsü vinç yardımıyla sıkıştığı market duvarından büyük çabalar sonucu çıkardı. Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.

