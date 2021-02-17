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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Park halindeki traktör alevlere teslim oldu

- Park halindeki traktör alevlere teslim oldu

TRAFKTÖRÜN GÖRÜNTÜSÜ

Sebze Hali Yangına Müdahale 

-G.K GÖRNTÜSÜ

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde traktörün kabin kısmı yanarak kül oldu Olay Ertuğrulgazi Mahallesinde meydana geldi. Duran Ö, kendisine ait olan traktörü park edip işe gitti. Bir süre sonra park halindeki 16 KOU 29 plakalı traktörden önce dumanlar ardından alevler yükselmeye başladı.
Durumu fark eden sebze halindeki güvenlik görevlileri hemen yangın tüpleriyle müdahale ederek yangını söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Olayı duyup gelen traktör sürücü ise şok oldu. Yangının neden çıktığı araştırılıyor. (SA-MŞ)
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