Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Park halindeki tırın frenleri boşalınca boş araziye devrildi

Park halindeki tırın frenleri boşalınca boş araziye devrildi

Devrilen Tır’dan görüntü

Polis Polis Ekipleri 

-Polis ekiplerinden görüntü
-Çevreden ve Tır’dan görüntü
-Demirlerden görüntü
-Olay erinden detaylar

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük’ün Safranbolu ilçesinde park halindeki demir yüklü bir Tır imdat freninin boşalması sonucu, yokuş aşağıya hareket ederek yol kenarındaki boş araziye devrildi. Edinilen bilgiye göre, kaza, Barış mahallesinde meydana geldi. Park halinde demir yüklü 34 PC 586 plakalı Tır, biranda yokuş aşağı hareket etmeye başladı.
Yaklaşık 300 metre ilerleyen Tır, binalara gelmeden yol kenarındaki boş araziye devrildi. Gürültüyü duyan vatandaşlar durumu, polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine, olay yerine AFAD, itfaiye ve 112 ekipleri de sevk edilirken, yapılan incelemede Tır’da kimsenin olmadığı tespit edilirken, olay yerine gelen Tır sürücüsü ise gördüğü manzara karşısında şok yaşadı. İmdat frenlerinin çekili olduğu Tır kazası ile ekipler inceleme başlatırken, Tır’ın binalara 50 metre kala boş araziye devrilmesi ise olası bir faciayı engelledi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement