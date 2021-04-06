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06 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Park halindeki otomobilin alevlere teslim olduğu anlar kamerada

Park halindeki otomobilin alevlere teslim olduğu anlar kamerada

Araçtan duman çıkması

Söndürme Tüpü Bild Kamera Cep Telefonu Yangın Tüpü 

-Aracın alev alması
-Tüple müdahale

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Çekmeköy’de park halindeki otomobilden bir anda dumanlar yükselmeye başlayınca çevredeki, işçiler olaya müdahale etti. İşçiler, alev almaya başlayan araca yangın tüpüyle müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Çekmeköy Ekşioğlu Mahallesi Şehitler Caddesi üzerinde park halinde bulunan bir otomobilden bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı.
Duruma tanık olan bir vatandaş çevredeki bir işyerine girerek işçileri uyardı. İşçiler, alev almaya başlayan otomobile yangın söndürme tüpüyle köpük sıkarak müdahale etti. Otomobilde başlayan yangın işçilerin müdahalesiyle fazla büyümeden söndürüldü. Dumanların yükseldiği otomobilin alev aldığı anlar cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi. (HA-CGK-
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