Park halindeki otomobili çalan şahıs yakalandı

-Şüpheli şahısın emniyetten çıkışı

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Beylikdüzü’nde park halindeki otomobili çalan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Otomobilin trafikteki görüntüsü güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde 15 ve 17 Ocak tarihleri arasında iki ayrı ikametten 4 adet cep telefonu ve park halinde olan 1 adet aracın çalınması üzerinde Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler, adres ve çevrelerinde 89 farklı kamera ve 267 saatlik görüntü incelendi. Aracı çalan şahsın bahse konu aracı Bahçelievler’de 30 saat bekletip aracı kontrol ettikten sonra, aynı renk, marka ve model başka bir araca ait plakalarla değiştirdiği ve ikiz plaka ile Bakırköy Basınköy Mahallesine götürdüğü tespit edildi. Daha sonra, aracı burada da 20 saat park halinde beklettiği öğrenildi. Sonra araca bir kadın şahsın bindiği ve aracın gün içinde Bakırköy’de kullanıldığı belirlendi. Çalışmaların devamında, araca binen şahsın şüpheli şahsın kız arkadaşı olabileceği ve sık sık bu bölgeye gelebileceği değerlendirilerek Bakırköy Florya bölgesi takibe alındı. 27 Ocak tarihinde hırsızlığa konu araçla arkadaşının adresine gelen U.C.(41) isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan ve “Evden hırsızlık” ile “Oto Hırsızlığı” suçlarından dün adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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