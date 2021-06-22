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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Park halindeki otomobile çarpan kurye yaralandı

Park halindeki otomobile çarpan kurye yaralandı

olay yerinden görüntü

Polis Olay Yeri İnceleme Sağlık Ekipleri Irak 

-polisten görüntü
-olay yeri inceleme

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Sultangazi'de bir kurye park halinde aracı fark etmeyerek araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kurye, yaralandı. Olay sabah saat 07.30 sıralarında Sultangazi Eski Edirne Asfaltı Baştabya Durağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre 34 GV 3911 plakalı otomobil sürücüsü Fatma Karadoğan, bir gün önce taşındığı Sultangazi'den sabah işe gitmek üzere eşiyle beraber evinden ayrıldı. Önce eşini çalıştığı işyerine bırakan Karadoğan, daha sonra ise kendi işine gitmek üzere yola çıktı. Baştabya Durağına geldiğinde ise otomobilinin lastiğinin patladığı ve aracını kenara çekerek eşini beklemeye başladığı belirtildi. İddiaya göre kısa bir süre geçmesinin ardından bölgedeki bir restoranda çalıştığı öğrenilen Gökhan Kekliktepe isimli kurye park halindeki otomobili fark edemeyerek arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan Kekliktepe, yere düşerek yaralandı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kuryeyi Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralanan kurye Gökhan Kekliktepe'nin seyir halinde iken kask ve koruyucu malzeme kullanmadığı bu nedenle yaşanan kazada bacağında kırıklar olduğu ve belinde ise şiddetli ağrılar hissettiğini söylediği öğrenildi. (HT-HK-
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