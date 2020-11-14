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14 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Park halindeki otomobile çarpan araç takla attı...Kaza anı kamerada

Park halindeki otomobile çarpan araç takla attı...Kaza anı kamerada

Kaza yerinden görüntü

Bild Kamera Direksiyon 

-Aracın park halindeki otomobile çarpmasından görüntü
-Kazadan detay görüntü

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt'te ehliyetsiz çocuk sürücünün kullandığı otomobil park halindeki araca çarparak devrildi. Edinilen bilgiye göre kaza, kent merkezi Barış Mahallesi Adalet Bulvarında meydana geldi. Ferhat D., (17) yönetimindeki 34 PE 9945 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 34 LL 4533 plakalı araçla çarptıktan sonra devrildi. Kendi imkanlarıyla otomobilden çıkan Ferhat D., ile Mehmet Şirin Ş., (18) kazayı yara almadan atlattı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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