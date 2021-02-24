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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Park halindeki otomobile böyle çarptı

Park halindeki otomobile böyle çarptı

KAZA ANI

( BURSA ) BURSA

Kamera Direksiyon 


- Bursa’da bir sürücü, kullanmış olduğu araçla park halindeki araca böyle çarptı. güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen kaza sonrası sürücü yoluna devam etti. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen sürücü, otomobili ile Panayır mahallesi üzerinde seyir halinde olduğu esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan önden çarptı. Meydana gelen kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekipleri ise kaçan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.
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