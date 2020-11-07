Park halindeki otomobil yandı - ADANA

- Yanan otomobilden yükselen alevler - İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesi - İtfaiyenin yangını söndürme çalışması - Otomobilin sahibinin itfaiyecilerle konuşması - Yanan otomobilde meydana gelen hasar - İtfaiye ekiplerinin olay yerinden gidişi Adana 'da park halindeki otomobil yandıADANA (AA) - Adana 'nın merkez Çukurova ilçesinde park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.Alınan bilgiye göre, Adnan Ç.'ye ait 01 DM 807 plakalı otomobilin motor kısmında, Mahfesığmaz Mahallesi'nde park halindeyken yangın çıktı.Durumu fark eden araç sürücüsü itfaiyeye haber verdi.Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
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