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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Park halindeki otomobil alev alev yandı

Park halindeki otomobil alev alev yandı

Otomobilin alev alev yanması

( BURSA ) BURSA

Polis Tahkikat Kamera Polis Ekipleri 


- Bursa'da park halindeki otomobil alevlere teslim oldu. O anlar kameralara yansıdı. Olay, dün akşam saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre park halindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir şekilde alevlere teslim oldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülerken, polis ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı. (HG-İHS)
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