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15 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Park halindeki otomobil alev alev yandı

Park halindeki otomobil alev alev yandı

Yangın anı, çıkan alevler ve söndürme çalışmaları

İlk Müdahale Bild Yangın Tüpü Aktüel Elektrik Kontağı 

-Yanan araçtan aktüel görüntüler

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'da park halindeki Tofaş Kartal marka otomobil, motor bölümünde çıkan yangın sonucunda kullanılamaz hale geldi. Yanan otomobile ilk müdahaleyi vatandaşlar yangın tüpüyle yaparken, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin müdahalesiyle yangın tamamen söndürüldü. Yangın, Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi 3100 Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, park halindeki Bünyamin Yıldırım’a ait 42 ED 888 otomobil motor bölümünden başlayan yangın sonucunda kullanılamaz hale geldi. Yanan araca ilk müdahaleyi yangın tüpüyle vatandaşlar yaparken, yangın sırasında patlamaların da yaşandığı bildirildi.
İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye birimine bağlı ekipler yangını söndürmesine rağmen araç kullanılamaz hale geldi. Aracın park halinde olduğu, yangının elektrik kontağı sonucu motor bölümünden başlamış olma ihtimalinin yüksek olduğu bildirildi.

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