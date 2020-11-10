Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
- Park halindeki otomobil alev alev yandı

- Park halindeki otomobil alev alev yandı

Araçtan çıkan alevler ve duvarın arkasında izleyen adam

Tahkikat Bild Çekim 

-İtfaiyenin gelişi uzak çekim
-İtfaiye müdahalesi, ağlayan kadının görülmesi ve aracını izleyen adam

( HATAY )- Yanan LPG'li otomobilini böyle izledi HATAY

- Hatay'da park halindeki LPG'li otomobil alev aldı. Araç sahibi olduğu tahmin edilen kişi ise yanan aracı dakikalarca duvarın arkasından izlerken, söndürme çalışmalarında da aracına uzaktan baktı. Olay Antakya ilçesine bağlı Altınçay Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde duran 31 AZ 340 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile olası bir facianın önüne geçildiği yangın sonrası otomobilde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Polis olayla alakalı tahkikat başlatırken, araç sahibi oldukları tahmin edilen bir kadın gözyaşlarına hakim olamazken, bir adam da yanan aracı duvarın arkasından izledi. (MBY-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Çiğ Tanelerinin Yakın Çekim FotoğraflarıÇiğ Tanelerinin Yakın Çekim Fotoğrafları
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement