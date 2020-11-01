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01 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Park halindeki otomobil alev alev yandı

Park halindeki otomobil alev alev yandı

Aracın alev alev yanması

Polis Bild Polis Ekipleri Yangına Müdahale Trol 

-İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesi

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya'da sahibi tarafından evinin bitişiğindeki garaja park edilen otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre, Emet ilçesi Karayolları mevkiinde, Tevfik Özçelik'e ait evin bitişiğindeki garajda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 3 katlı binanın hemen bitişiğindeki garajdan alevler çıktığını fark eden mahalle sakinleri çığlıklar atarak durumu hemen 112 Çağrı Merkezine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye vakit kaybetmeden yangına müdahale ederken, polis ekipleri de sokağı trafiğe kapatarak çevre güvenliği aldı. İtfaiyenin 1 saatlik çalışması sonucu alevler garaja bitişik olan eve sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında garajda park halinde olan 06 YTL 09 plakalı otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi henüz tespit edilemezken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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